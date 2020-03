tmwradio Amelia: "Milan, difficile il rinnovo di Donnarumma. Sacchi ha stimolato tanti tecnici"

L'ex portiere Marco Amelia ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue parole:

Come stai vivendo questo momento?

"Tutto è fermo ora, è una cosa davvero strana. Tutti viviamo per la prima volta questa situazione e per questo dobbiamo fare la nostra parte. Noi siamo il vaccino, dobbiamo fare quello che ci è chiesto, ossia di rimanere a casa, affinchè i medici possano sconfiggere il male che sta ribaltando la nostra vita. Quando passerà tutto, ogni cosa cambierà, anche nel rapportarsi con gli altri".

Michels, Cruijff, Sacchi, Guardiola: chi ha rivoluzionato di più il mondo del calcio?

"Sacchi ha inciso molto e ha stimolato molti tecnici nel cercare nuove strade per fare calcio. Sono cresciuto con il Milan degli olandesi, tanti lo hanno riconosciuto come grande tecnico e un innovatore".

Che ne pensi di Sacchi?

"Ho avuto a che fare con lui, perché quando giocai al Parma era in società e diede una grande mano. Per capire la sua pignoleria, posso raccontare che un giorno eravamo in palestra a lavorare, seguendo le direttive del preparatore atletico. Lui invece mi fece fare degli esercizi diversi. Vedere un tecnico così grande parlare con me, che ero giovanissimo, mi ha fatto capire quanto fosse attento ad ogni particolare, non solo in campo".

Che futuro vedi per Donnarumma?

"Tutto dipenderà da questa società, quando ripartirà tutto. Donnarumma vuole giocare con una squadra che possa lottare per i vertici. Deve dimostrare di star ricostruendo o il rinnovo sarà difficile".