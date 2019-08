TMW RADIO - Amoruso: "Demiral può rivelarsi un jolly per la Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di TMW Radio, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex calciatore bianconero Nicola Amoruso: “Demiral? Il paragone con Montero mi sembra un po’ eccessivo, è stato un giocatore straordinario in campo e fuori. Ha rappresentato anche l’anima della Juventus. Però devo dire che Demiral sta stupendo tutti soprattutto per l’approccio che ha avuto alla Juventus, ha grandi capacità tecniche e personalità. Sarà un anno importante per lui, di crescita, avrà modo di allenarsi con grandi campioni. Ci aspettiamo tanto da questo acquisto che potrebbe rivelarsi un jolly in più per una Juventus già completa in tutti i reparti.

Sugli esuberi: “Credo che innanzitutto ci sia il progetto tecnico, Sarri avrà fatto le sue valutazioni fino a questo momento. Il nostro mercato si prolunga all’infinito, ma sono convinto che qualcosa succederà. Dybala sa di non rientrare nei piani della Juventus, penso che per un campione come lui questo peserà. È un giocatore che ha fatto bene alla Juventus e può fare ancora di più, lo avrei tenuto ancora un altro anno. Il rapporto con Allegri non era idilliaco, con Sarri potrebbe essere sfruttato anche diversamente. Ma penso che società e allenatore abbiano ben valutato la situazione. Dybala garantisce qualità, fantasia e gol. La Juve essendo una grande squadra deve avere più frecce nel suo arco. Ci aspettiamo tutti che Dybala esploda e che diventi il campione che tutti ci aspettiamo”.