TMW RADIO - Amoruso: "Napoli, è tornata la fiducia grazie a Gattuso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A dire la sua sul Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex attaccante Nicola Amoruso.

Cosa pensi della vittoria del Napoli contro la Samp?

"Era un Napoli troppo brutto quello visto fino a qualche partita fa. E' fisiologica questa ripresa, arrivata dopo un approccio non facile di Gattuso. Ora c'è di nuovo fiducia, è tornata a macinare gioco la squadra. Non è ancora brillantissima ma le potenzialità ci sono tutte per fare bene e recuperare terreno in campionato. Non è stato un anno facile finora ma tutto può succedere. Gattuso sta iniziando a dare la sua impronta alla squadra".

Credi alla Champions per Napoli e Milan?

"Tutto è possibile. Atalanta e Roma stanno giocando bene, sono squadre che non credo possano tenere questo ritmo. Il Napoli deve sfruttare i passi falsi di queste squadre. Il Napoli è forte, si è rinforzato e può centrare l'obiettivo. Il Milan è Ibrahimovic dipendente, il Napoli ha più soluzioni".

Quale è stato l'errore più grande commesso da Ancelotti al Napoli?

​​​​​​​"L'errore più grande è stata della società e dei giocatori stessi. E' stato un insieme di cose. I giocatori che sembravano fossero a fine ciclo, ora stanno tornando protagonisti con Gattuso. E' stata una situazione mal gestita da tutti. Non discuto Ancelotti, che ha vinto tanto".

Che ne pensi del futuro di Pioli e Gattuso?

"E' difficile dare delle valutazioni ora. Lasciamoli lavorare e tra qualche partita capiremo il loro futuro. Non è mai facile subentrare e valutare giocatori che hanno reso pochissimo fino a qualche partita fa".