© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso è intervenuto su TMW RADIO, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull'arrivo di Maurizio Sarri alla Juve: "Sono convinto che la Juventus con Sarri crescerà, e viceversa. Il tecnico ex Chelsea riesce a entrare subito nella testa dei giocatori. Non è una questione di modulo, ma più di mentalità. Punterà tantissimo su Pjanic e Dybala, ultimamente sottotono. Higuain? Può essere recuperato da Sarri. Dipenderà molto da lui, giocatori come lui in giro ce ne sono pochi".