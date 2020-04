TMW RADIO - Andersson: "Gazzoni importante, fu lui che mi chiamò per tornare al Bologna"

tmwradio Andersson: "Gazzoni importante, fu lui che mi chiamò per tornare al Bologna"

vedi letture

A ricordare a TMW Radio, durante Maracanà, la figura di Giuseppe Gazzoni Frascara, ex presidente del Bologna, scomparso oggi, è stato anche un ex calciatore rossoblù come Kennet Andersson: "Per me è stato importante. E' lui che mi chiamò per rientrare al Bologna dalla Lazio. Era importante per la squadra, entrava nello spogliatoio per caricarci e per dire come comportarci. Era una brava persona".