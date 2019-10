TMW RADIO - Andersson: "Tutti con Miha. Ibra? Può giocare altri dieci anni"

Kennet Andersson, ex attaccante del Bologna e attuale diesse del Goteborg, interviene durante il TMW Radio News per parlare dei 110 anni del Bologna e non solo. Queste le sue parole:

Sui 110 anni del Bologna

"E' fantastico. E' stato veramente bellissimo. Io sono da collettivo (ride, ndr). Non parlo dei singoli".

Su Mihajlovic

"Io ho giocato qualche mese con lui nella Lazio. E' una persona fortissima. La sensazione di ieri è che tutti sono con lui".

Sulla Lazio

"Non seguo così da vicino. Sono direttore sportivo del Goteborg e non ho tanto tempo. Ogni tanto vedo il Bologna e le altre partite"

Su Simone Inzaghi

"Era con me in quei pochi mesi alla Lazio. Una brava persona, una persona di calcio. Se vivi il calcio così è normale fare bene"

Su Ibrahimovic

"Lui non è normale. Ha 38 anni, ma potrebbe andare avanti altri dieci anni".

Che consigli darebbe a Lukaku per giocare in A?

"Il calcio italiano è diverso. C'è bisogno di tempo per adattarsi. Deve essere umile e capire come funziona la Serie A".

Sull'Atalanta

"Loro hanno fatto bene negli ultimi anni, ma io sono stato qui a Bologna negli ultimi anni e mi sa che stanno facendo le cose per bene. Ci sono giovani interessanti per il futuro e sono sicuro che si vedranno in campo i risultati".