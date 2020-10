tmwradio Anellucci: "Juve, Pirlo seconda scelta dopo Simone Inzaghi. Lazio disastrosa"

L'agente Claudio Anellucci a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di quanto sta accadendo in casa Juventus e non solo:

Juve, c'è un problema con Pirlo?

"La Juve ha nel suo dna la parola vittoria, vincere subito. La scelta di Pirlo è stata di ripiego, è chiaro, perché c'era Simone Inzaghi. Ma Lotito non avrebbe mai liberato Inzaghi per mandarlo alla Juve. E' stata fatta una scelta in casa, azzardata. Devi entrare e creare una certa alchimia, cosa che non è successa con Sarri. Se continua così però Pirlo non può vincere. I giovani sono bravi ma non in una squadra che deve vincere tutto e subito come la Juve".

Questo Napoli dove può arrivare?

"E' la più seria candidata allo Scudetto per gioco e qualità dei singoli. In panchina si può permettere di lasciare tanti ottimi giocatori. Ha una squadra ricca di giocatori di livello e ha messo un perno importante in mezzo al campo come Bakayoko. Per me Osimhen farà vedere ottime cose, ha una qualità impressionante. Se riescono a redistribuire le forze e un po' di fortuna, possono dire la loro fino a fine campionato".

Che succede alla Lazio?

"Prima di tutto dico che il Sassuolo è una meraviglia, ha rischiato di perdere il derby ma ha sempre dato la sensazione di poter vincere. Adoro De Zerbi e credo che sia uno dei migliori tecnici in assoluto. Mi ha emozionato vedere questo Sassuolo. Sulla Lazio devo dire che è un disastro. Ho paura che ci sia qualcosa di brutto in quel gruppo. Per andare a Genova in quelle condizioni, sarei andato con un altro modulo e avrei portato a casa il punticino, che non fa mai male".