TMW RADIO - Antonelli: "Male Milan e Genoa, ma serve tempo a entrambe"

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, l'ex Genoa e Milan Roberto Antonelli ha commentato i principali temi che scaturiscono da questa delicata sfida, per poi concentrarsi sul big match di domenica sera tra Inter e Juventus. Questa la sua analisi:

Sui tecnici: "Entrambe sono guidate da tecnici molto bravi, mi auguro che abbiano la possibilità di esprimere le proprie capacità. Serve tempo, ma Genova e Milano sono due piazze che non hanno la pazienza di aspettare"

Sul Milan: "Diversi giocatori non hanno risposto alle esigenze e alle aspettative di Giampaolo: Suso e Paquetà, in particolare, non si sono adattati bene al sistema di gioco. E' difficile spiegare questo momento, troppi singoli non stanno dando abbastanza. I rossonerisono senza identità e senza gioco, eppure le individualità importanti ci sono eccome. Leao mi sta piacendo molto, dei nuovi abbiamo visto solo lui ma anche Rebic è un giocatore interessante. Secondo me servirebbe dare un po' più di fiducia ai giovani e, soprattutto, nei confronti di chi scalpita più degli altri per scendere in campo. Difficile dire se si sia perso il senso di identità."

Sul Genoa: "Ero convinto che si potesse fare molto di più. La squadra è ottima e Andreazzoli è un bravo tecnico. Ribadisco che serve tempo, anche per valorizzare tutti i giocatori."

Su Inter-Juventus: "Non ci sono favoriti. I nerazzurri hanno operato in maniera eccellente sul mercato, i giocatori che sono arrivati sono perfetti per il gioco di Conte. Sono le due migliori squadre in Italia."