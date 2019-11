TMW RADIO - Antonini: "Milan, Ibra per tornare a ottenere risultati"

Per parlare di Milan a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto in diretta l'ex calciatore Luca Antonini.

Su Ibrahimovic

"Milan scelta giusta? Ibra quando è andato via, non voleva farlo. Questo può incidere nel voler tornare. Ha diversi immobili a Milano, la vede come città dove vivere in futuro. Dove va, vince o lascia un grande ricordo. Vuole tornare al Milan per dare la possibilità al club ad ambire qualcosa. E con lui in campo, qualcosa può arrivare. Solo per il fatto che può dare una spinta emotiva al gruppo. Potrebbe essere la spinta giusta per ottenere qualche risultato in più e riavvicinare i tifosi".

Sulla decisione di prendere Ibrahimovic in società

"Se Boban ha deciso di prendere questa strada, è perché ha ben chiaro cosa può dare Ibra a questa squadra. L'importante è riportare il Milan ai livelli di una volta. Ricominciare da un uomo d'esperienza è giusto, lo si voleva fare anche all'inizio, lo disse proprio Boban. La rosa ha giocatori con margini di crescita, per dare una spinta maggiore è giusto affidarsi a gente che ha abitudine a vincere e mentalità. E Ibra ce l'ha".

Su Paquetà e Piatek

"Se si riescono a valorizzare le loro qualità, sono giocatori da Milan. In questo momento pochi giocatori sono da Milan, per la situazione societaria e l'alone di negatività. Le qualità le hanno, se cominciano ad arrivare i risultati, anche loro cresceranno".