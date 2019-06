TMW RADIO - Apolloni: "Buffon vuole tornare in Italia"

© foto di Giovanni Padovani

L'ex giocatore del Parma Luigi Apolloni è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull'addio di Buffon al Paris Saint Germain: "Gigi è un giocatore che può essere al centro dell'attenzione. In Francia giocava e non giocava, secondo me vuole tornare in Italia dove è più amato. Lui ha ancora voglia di giocare. Non avendo ancora fatto l'addio, vuole ancora far vedere le sua qualità con leggerezza e professionalità. In futuro potrà ricoprire un ruolo da dirigenza, è un professionista esemplare".