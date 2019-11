TMW RADIO - Asta: "Il cuore Toro deve bastare per battere la Juve"

© foto di Simone Venezia/Fotolive

A dire la sua sulle vicende in casa Torino è stato l'ex calciatore e tecnico Antonino Asta. Ecco il suo intervento a TMW Radio, durante Stadio Aperto.

Sul momento della squadra

"Senz'altro si parla della squadra dello scorso anno più Verdi. Sicuramente da parte dei giocatori non so se sta venendo meno qualcosa. Aveva fatto benissimo la seconda metà di stagione. Anche nelle prime giornate ha fatto bene, poi sono venute meno le prestazioni. E' questo che preoccupa di più. E' da Europa League? Qualunque squadra può migliorare. Si pensava che potesse continuare a fare bene. Singolarmente è una buona squadra. Forse manca ancora qualcosa per stare lì davanti, ossia un giocatore forte in ogni reparto".

Sul derby

"Il cuore Toro deve bastare per battere la Juve. I giocatori dovranno fare una partita importante. In questo momento in cui non si sta andando bene, meglio affrontare certe partite per avere la scintilla e ripartire. Mi aspetto una grande prestazione nel derby".

Sulla Juventus

"Non è ben definito l'attacco della Juve, perché Ronaldo non dà riferimenti, così Dybala. E' un 4-3-fantasia. Lì è bravo Sarri a non dare precisi dettami tattici agli attaccanti".

Su De Ligt

"Nell'immaginario di un tifoso, si pensa che se spendi tanto, devi rendere tanto. Lo scorso anno ha fatto benissimo. Ha grandi margini di miglioramento, poi vicino ha giocatori importanti. Intravedo in lui grandi qualità".

Sul Napoli

"Per me era rigore. Ha comunque fatto una prestazione ottima contro l'Atalanta. Anche quando ha perso, lo ha fatto per ingenuità. Deve ritornare a lavorare e a un certo punto la situazione girerà positivamente".