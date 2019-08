TMW RADIO - Asta: "Torino, ora si cambia. Mentalità più offensiva"

© foto di Simone Venezia/Fotolive

L'ex centrocampista e tecnico Antonino Asta ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del Torino.

Sulla partita di ritorno contro il Debrecen

"Il tecnico deve tenere la tensione alta, le brutte figure sono dietro l'angolo. La partita dell'andata ha mostrato un Toro superiore, lo sarà nel caso anche con le seconde linee. E' nettamente più forte ma giusto tenere alta l'attenzione. Potrà cercare di fare ancora di più. Quest'anno vuole partire con un altro concetto, molto più offensivo".

Sull'attacco del Torino

"Belotti è una prima punta atipica, viene a difendere e riparte. E' un giocatore che riesce a far diventare palloni sporchi molto importanti. Magari può inserire Zaza ma solo in allenamento, per fare esperimenti".

Su Belotti e Lukaku

"A Belotti manca la riprova europea, l'esperienza. Deve diventare importante anche fuori dall'Italia. Se fa così, può giocarsela anche con grandi campioni come il belga".