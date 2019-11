TMW RADIO - Avv. Di Cintio: "Caso Napoli, ritiro solo a scopo tecnico"

© foto di Federico De Luca

Cesare Di Cintio, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha parlato a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, sul caso del contenzioso tra ADL e i giocatori del Napoli.

Sulle mosse di ADL

"Ritiro annunciato in radio? Non è un mezzo formale che si addice in queste occasioni. I rapporti tra società e lavoratore subordinato sportivo sono regolati da un accordo collettivo. L'art. 10 riguarda questo caso. Il ritiro viene impartito dalla società per conseguire uno scopo tecnico. Non deve trascendere in ritiro punitivo, altrimenti si uscirebbe dalla norma. Tutto si discuterà sui limiti e il contorno che verrà dato all'applicazione di questa norma".

Sull'importo della multa

"La sanzione può essere direttamente imposta direttamente dalla società ed è il 5% di 1/12 della retribuzione annua fissa lorda. E il giocatore può ricorrere al Collegio Arbitrale. Per sanzioni superiori, si deve ricorrere per forza al Collegio Arbitrale e il Napoli lo ha fatto. L'importo della multa deve essere proporzionato alla gravità dell'inadempimento e non può superare il 25% della retribuzione mensile lorda. Se ci sono state più simili condotte nello stesso mese, la norma dice che la multa non può eccedere il 50% della retribuzione mensile lorda. Le cifre aumentano nella richiesta, ma tutto dovrà essere dimostrato all'interno di un contenzioso. La norma dice che il calciatore deve evitare comportamenti che possano arrecare pregiudizi all'immagine della società. Bisogna capire quale è stato il danno che ha ricevuto il Napoli e va qualificato. E' un caso particolare questo, dal quale capiremo i confini tra i rapporti tra società e calciatore. Il progetto tecnico ha un confine? Il contenzioso ci darà la risposta. I tempi? I procedimenti sono molto veloci, quindi non credo si andrà oltre la fine di questa stagione".