TMW RADIO - Avv. Rombolà: “Roma-Inter? Errori da entrambe le parti“

L’esperto di diritto sportivo Carlo Rombolà, intervenuto a “Stadio Aperto” su TMW Radio parla del controverso caso Spinazzola-Politano.

Esistono dei presupposti legali per una causa tra Inter e Roma?

“No, non credo. Penso siano solo schermaglie tra due club che non hanno, in questo momento, rapporti idilliaci. Non converrebbe a nessuno, sia per l’immagine che sul piano economico. In una situazione come questa nessuno ha il 100% della ragione, ci sono una quantità troppo ampia di dettagli nell’operazione. Sono state commessi degli errori da entrambe le parti dal punto di vista della comunicazione”.

Sulla foto di Politano con la sciarpa della Roma:

“È stato un peccato d’ingenuità, la foto doveva essere fatta una volta messo tutto nero su bianco. È stata una leggerezza anche da parte dal calciatore che però giuridicamente non ha responsabilità”.

C’è un danno di immagine nei confronti di Spinazzola?

“Si è parlato tanto dei problemi fisici legati a Spinazzola, che poi ha disputato la partita di Genova con la Roma, mi chiedo perché la società della capitale non abbia autorizzato il supplemento delle visite mediche. Da come ci è stata raccontata mancava davvero poco alla conclusione dell’affare”.