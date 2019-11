TMW RADIO - Bacciga (cons. Verona): "Balotelli? Una reazione esagerata"

© foto di www.imagephotoagency.it

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Andrea Bacciga, avvocato e consigliere comunale di Verona, che in queste ore ha presentato come primo firmatario una mozione per "diffidare legalmente e/o adire le vie giudiziali" nei confronti di Mario Balotelli "e di tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente".

Sulla mozione

"Siamo convinti perché la mozione va ad attaccare chi infama e diffama la nostra città e la fa passare come una città razzista. Se c'è stato un gruppo di persone ad agire, questo non significa che si debba generalizzare. Come è stato rilevato dai giudici federali, si parlava di 10-15 persone, non uno stadio intero o una intera tifoseria. Non si può condividere questo tipo di coro. Allo stadio non si sono percepiti i 'buu'. Non è stato così evidente. Gravissimo sarebbe stato se fosse arrivato da tutta la tifoseria o da una buona parte. Viene ridimensionata così quanto è successo. Castellini? E' un esponente politico, non ha parlato per la curva o la tifoseria. Non condivido le sue parole, rozze nel modo. Doveva avere più tempo per esporle in maniera chiara. E' una violazione profonda della sua libertà, dal punto di vista del diritto, che gli venga impedito di andare allo stadio per le cose dette quando lui neanche era allo stadio".

Su Verona-Milan

"Cori contro Kessie? Ero allo stadio ma non abbiamo sentito".

Sulla reazione di Balotelli

"Da quello che si è visto dagli spalti è stata esagerata. Il sentirsi più africano che italiano lo disse comunque lo stesso giocatore qualche anno fa. L'educazione deve esserci a 360 gradi, l'insulto è alla persona è lesivo in egual modo".