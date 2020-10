tmwradio Ballotta: "Lazio meritatamente in Champions. Col Dortmund la partita del riscatto"

A parlare di Champions a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Marco Ballotta.

Buffon mette a rischio il tuo record in Champions:

"E basta, deve essere meno egoista, che lasci qualcosa agli altri (scherza, ndr)".

Che emozione la Lazio in Champions?

"Erano tanti anni di assenza per la Lazio, questo è l'anno buono e la partita di stasera mi farà tornare alla mente tanti bei ricordi".

Per la Lazio subito la più forte del girone, ossia il Dortmund. Quale deve essere la prima cosa da dire ai giocatori?

"Se sono lì lo hanno meritato. Se sei in mezzo a certe squadre vuol dire che puoi giocartela e passare il girone. Le altre squadre sono abbordabili, ma ci vuole la Lazio migliore e non quella vista ultimamente. Per me quella di stasera può e deve essere la partita del riscatto".

Cosa inciderà di più: rendimento o esperienza?

"Il pubblico non c'è e giocare in casa o fuori non incide più. Conterà l'esperienza ma deve esserci una mentalità differente rispetto alle ultime gare. Credo che la Lazio si riscatterà".

Pensavi a Pirlo come un allenatore?

"Anche Simone Inzaghi non lo vedevo ma ha fatto vedere cose strabilianti. Se sei un campione non è automatico che diventi un bravo tecnico. Gli manca esperienza, non devi solo allenare ma gestire un gruppo. Le vittorie faranno la differenza, come sempre".

Questa Lazio la ritiene pronta per il doppio appuntamento campionato-Champions?

"Per me è pronta e deve esserlo. Mi aspettavo qualcosa di più dalla società, qualche giocatore con esperienza maggiore. Si vede la crescita della squadra ma serviva qualche elemento in più di esperienza, anche per dare tranquillità in Champions. Il tasso tecnico dovrebbe essere più elevato, in più dovresti avere un equilibrio nella rosa visti i tanti appuntamenti".

Sfida Haaland-Immobile: chi meglio?

​​​​​​​"Sono due bomber, è una sfida equilibrata. Possono risolverti la partita da un momento all'altro. Dipende in che serata saranno".

Come mai Immobile non rende in Nazionale?

"Anche Mancini non rendeva in azzurro. Nel club ti senti tranquillo, mentre in Nazionale sei sempre sotto l'occhio di tutti e devi fare sempre bene, quindi non sei tranquillo. Ha bisogno di sbloccarsi, poi sarebbe anche più tranquillo".

Meglio Reina per l'esordio in Champions?

"Ha alzato il livello della squadra, ma la decisione spetta a Inzaghi. Se fai giocare la prima al portiere con più esperienza ma appena arrivato puoi creare problema. Come scelta è giusto quindi far giocare Strakosha".

Juve alle prese con i malumori di Dybala. Lei lo farebbe giocare titolare a Kiev?

"Se non l'ha fatto giocare, avrà i suoi motivi. In mancanza di Ronaldo, c'è lui che può servire. Forse ha paura di una ricaduta o non sta bene. Se sta bene, va messo dentro invece. Questa Juve per me è pronta, deve pagare lo scotto del nuovo tecnico ,qualche cambiamento c'è stato, deve assimilare le nuove idee del tecnico e alti e bassi ci staranno. Vedremo se continueranno o se finiranno. Ci sono tanti campioni e quindi credo che sia un problema momentaneo. Ma se non vinci, subentrano altri fattori di non facile gestione".