TMW RADIO - Balzarini: "Juve, chiudi subito Scudetto. Cuadrado out domani"

Gianni Balzarini, giornalista di Premium Sport molto vicino alla Juventus, ha parlato così a TMW Radio in vista del ritorno della semifinale di Champions tra i bianconeri e il Monaco: "La Juve vuole e deve chiudere al più presto la pratica Scudetto. C'è la possibilità però che i bianconeri debbano rimandare la vittoria alle ultime due giornate di campionato, sudando più del dovuto contro Crotone o Bologna. Juventus-Monaco? Cuadrado non è al meglio della condizione psicologica, si è visto nel derby. Non penso che giocherà col Monaco. I dubbi sono due: il ballottaggio Khedira-Marchisio, col 50% di probabilità per ciascuno, e la posizione di Dani Alves. Se il brasiliano giocherà alto a destra, come mi aspetto, in difesa ci sarà Barzagli e Cuadrado resterà fuori. Buffon Pallone d'Oro? Se la Juventus vincesse la Champions League e ottenesse il Triplete, entrerebbe sicuramente tra i candidati. Parlano chiaro, d'altronde, i suoi numeri".

