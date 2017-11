TMW RADIO - Baronio: "Inzaghi fondamentale nel momento della Lazio"

© foto di Federico Gaetano

Nel contenitore pomeridiano di TMW Radio, Tribuna Stampa, è intervenuto l'ex centrocampista della Lazio e attuale allenatore della Primavera del Brescia Roberto Baronio.

Prima di tutto un saluto a Pirlo, che lei conosce benissimo

"E' stato davvero un maestro in campo. Lo ha sempre fatto. Le squadre in cui ha giocato sono andate sembre bene, soprattutto dal punto di vista della manovra. Siamo stati compagni per tantissimi anni, sia nelle nazionali minori sia ad esempio nell'esperienza alla Reggina. Non vedo all'orizzonte un nuovo Pirlo, però Verratti sarà destinato a prendere quella posizione. Gli manca un po' di continuità".

Sta scomparendo il ruolo del regista?

"Non parlerei di scomparsa, forse si tende di più a spostarlo più avanti nel campo. Davanti la difesa oggi vediamo più giocatori di forza fisica e di corsa, quindi più incontristi che registi. Non sta scomparendo quindi quel ruolo, ma semplicemente gli allenatori preferiscono altri tipi di calciatori con altre caratteristiche".

Cosa ne pensa della Lazio e del momento biancoceleste?

"Simone ha dei grandissimi meriti sul momento della squadra, perché sta tirando fuori il massimo da ogni singolo giocatore. Ovviamente poi lo stato di forma impressionante di Immobile, ad esempio, sta aiutando il mister. La mano dell'allenatore però, con tutto il rispetto per i calciatori, al momento risulta fondamentale nel cammino che la Lazio ha fatto fin'ora".