TMW RADIO - Battistini: "Inter forte ma non ancora a livello della Juve"

© foto di Federico De Luca

Per dire la sua sul derby della Madonnina è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Sergio Battistini.

Che derby può essere?

​​​​​​​"La distanza? 19 punti sono tanti, ma nei derby non è detto che vinca il favorito. Al momento è avanti l'Inter, ma il derby è una partita a sè. Un piccolo errore o la giocata del campione possono fare la differenza. Ma l'Inter è favorita".

Conte e Ibra, un impatto diverso nelle squadre:

​​​​​​​"Conte l'Inter l'ha preso per vincere, si conosce il suo valore in campo e fuori. Nelle grandi squadre, se non vinci, poi anche l'arrivare secondo è una mezza sconfitta. L'Inter deve cercare fino in fondo lo scudetto, perché la Juve sono 8 anni che vince".

Quale sarà la mossa dell'Inter per alzare ancora di più l'asticella?

​​​​​​​"E' una squadra molto forte, è a tre punti dalla Juve. Deve irrobustire l'organico, lo ha fatto in parte a gennaio. Gli manca ancora qualcosa lì davanti. Ottimi Lukaku e Lautaro, ma se viene un raffreddore e uno dei due c'è solo il giovane Esposito. Devi avere 4 attaccanti forti se vuoi competere ad alti livelli. La Juve certi cambi ce li ha, l'Inter no. E a lungo andare, puoi pagare questa differenza".

Quale è stato il tuo derby del cuore?

"Mi ricordo con piacere il 3-2 vinto dal Milan con il gol di Hateley. Nell'Inter c'erano tanti giocatori forti, come Rummenigge".