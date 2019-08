A Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, a parlare di Alessio Cragno è stato il procuratore Graziano Battistini. Ecco le sue parole:

Su Cragno

"C'era la possibilità lo scorso anno di portarlo alla Fiorentina, che ha preferito Lafont. Ora non so quanto può valere, ma cifre alte. Infortunio? Siamo in attesa di capire la situazione. La spalla sembra non abbia subito cose particolarmente traumatiche. Vedremo. Ha dimostrato di essere il portiere più forte del campionato lo scorso anno e che ha qualità caratteriale e tecniche ottime. Non ha credito? Ha dimostrato sul campo di avere gli attributi. Olsen? Ben vengano i giocatori di qualità, Alessio sta cercando di diventare più importante. Se la sfida si alza non può che far bene ad Alessio".

Sul mercato del Cagliari

"L'intenzione del Cagliari è quella di provare ad alzare il livello. Stanno lavorando forte per questo".