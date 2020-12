tmw radio Bazzani: "In campionato e Champions tutti dovranno fare i conti con questa Juve"

L'ex bomber Fabio Bazzani a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato delle italiane impegnate in Champions League.

Juve, è stata la partita della svolta quella con il Barcellona?

"Non so se la Juve debba svoltare, poi era già qualificata per gli ottavi. In campionato è attardata ma è insieme all'Inter. Certo, deve trovare continuità ma ha detto bene Pirlo, era la partita da non sbagliare. L'avversario ti alza anche il livello della prestazione. Ieri è andata in campo una Juve che sapeva di non poter sbagliare l'approccio, in campo c'erano giocatori abituati a certe partite. E' stata la Juve e ha battuto un Barcellona non trascendentale. Per vedere le innovazioni di Pirlo bisogna aspettare, ma piano piano stano rientrando giocatori importanti e da ora in poi di partite ne sbaglierà di meno".

Juve, può puntare a Champions e Scudetto ora?

"Non so se sia ancora la favorita in campionato, ma chi vuole vincere deve fare i conti con lei. Quando avrà dentro tutti i giocatori, se l'Inter è la principale antagonista, dovrà fare i conti con la Juve. In Champions magari non è favorita ma tutti dovranno faticare. Quando ci sarà da fare risultato, credo che difficilmente sbaglierà questa Juve".

Dalle prossime partite si aspetta una continuità anche di uomini in campo, per dare continuità?

"Magari ha trovato degli spunti interessanti dopo questa sfida sulla strada da percorrere riguardo il gioco. E anche sui giocatori da utilizzare. Ma lo vedremo nelle prossime partite. Certo, ieri ha fatto capire che può coniugare un gioco propositivo con un certo equilibrio".

Ramsey più schiacciato a centrocampo le è piaciuto?

"La quadratura va trovata a centrocampo. Non c'è un vero regista, Arthur ha qualità ma non ha un gioco verticale. Trovare quel mix a centrocampo che dia equilibrio, dinamismo e sostanza che serve in certe situazioni. Credo che quello di Barcellona possa essere un segnale importante e che possa essere una strada da seguire".