TMW RADIO - Bazzani: "L'Inter sta meglio della Juve. De Ligt va aspettato"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Fabio Bazzani è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Su Juve-Inter.

"L'Inter ha già fatto vedere in campo, soprattutto nel primo tempo, le idee di Conte. Ovviamente il gioco del tecnico dovrà essere avvalorato da giocatori forti che potranno arrivare nel corso del calciomercato. Siamo al 24 di luglio, saranno due squadre protagoniste del campionato. Con Conte i nerazzurri faranno il definitivo salto di qualità".

I top della partita?

"Sensi ha interpretato al meglio il ruolo da intermedio, e ha fatto alla perfezione quello che chiede Conte. Nella Juventus non ho visto uno eccedere su altri: hanno fatto fatica nel primo tempo, ma nel secondo anche grazie ai singoli sono riusciti a pareggiare e poi vincere. I bianconeri mi sembrano indietro rispetto all'Inter".

Demiral-De Ligt?

"Due buonissimi giocatori. Bisogna dare tempo a De Ligt di ambientarsi in Italia e sicuramente entrare nei meccanismi di Sarri. Servirà in campo sempre un giocatore della vecchia guardia, come Chiellini e Bonucci. La Juve deve capire al meglio cosa vuole Sarri dalla difesa. Ci vorrà del tempo, ma sono sicuro che sia De Ligt sia Demiral si riveleranno ottimi acquisti".