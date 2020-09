tmwradio Bazzani: "Roma-Allegri? Potevano decidere prima su Fonseca. Inter, Eriksen via"

A commentare le prime partite di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Fabio Bazzani.

Come commenta la prima giornata di Serie A?

"Prova convincente della Juve di Pirlo, senza dare però giudizi definitivi. Al di là del 3-0, si è vista una squadra disponibile a mettere in pratica le idee del tecnico. Ora si vedrà tutto in test più probanti. Bene il Napoli quando ha fatto entrare Osimhen. Ho visto bene il Sassuolo, che mi ha impressionato come gioco nel primo tempo ma ha finalizzato poco. Sfortunato l'esordio del Crotone di Stroppa, che deve ancora strutturarsi".

Roma, Fonseca già in bilico:

"Allegri al suo posto? La proprietà è tutta da scoprire. Gli allenatori dipendono molto dalla società che hanno alle spalle, al di là delle loro qualità. Le giornate sono poche e sarebbe dubbio il fatto di scegliere Allegri. Potevi farlo anche prima, se avevi dei dubbi. Il punto è: credo in Fonseca o no? A prescindere da Allegri che è sul mercato".

Inter, quali le prospettive per Eriksen negli schemi di Conte?

"Credo che non sia il giocatore che entra nella sua testa per il gioco che ha in mente Conte. Parlando di bilanci poi, se l'Inter avrà una proposta per il danese, per me partirà, anche in caso di minusvalenza".

Napoli: Osimhen e Mertens possono giocare insieme?

"Gattuso ha detto dopo la partita che sa bene che ha un potenziale offensivo devastante e che Osimhen poteva spaccare la partita. Ad oggi non può supportare la squadra quattro attaccanti di quel tipo dal punto di vista fisico. Servirà un lavoro 'alla Gattuso' per i centrali. Al momento manca un mediano".