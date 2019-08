TMW RADIO - Bazzani: "Roma, buon progetto. Napoli, serve una punta"

© foto di Federico De Luca

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex attaccante Fabio Bazzani ha parlato di mercato e non solo.

Sull'attacco della Juventus

"Lukaku-Higuain? Difficile vederli insieme. Lukaku va nella direzione di mettere CR7 come esterno. Higuain sarebbe chiuso o potrebbe fare l'alternativa. Ma lo scorso anno la Juve fece una scelta chiara su Higuain e con Lukaku la ribadisce. Non vorrei che Higuain decidesse di rimanere, qualora vadano via anche Dybala e Mandzukic. Mi aspetto una Juve meno attaccata all'individualità ma più allo schema di gioco".

Sulla Roma

"Sta provando ad immagazzinare le nuove idee del nuovo tecnico, che sono organizzazione e aggressività. Sta provando a dare mentalità. Il mercato ancora non è finito e mi incuriosisce il tecnico Fonseca. Higuain? Per me è rimasto scottato dall'esperienza Milan e ci sta pensando di più ora prima di venire via dalla Juve. E' vero, la Roma è un progetto intrigante ma lui sta valutando".

Sul Napoli

"Ha già una formazione altamente competitiva. Devi migliorare se devi ridurre il gap con la Juve. L'arrivo di un attaccante di un certo tipo poteva fare bene. James lo conosce bene Ancelotti, ma non è facile con certi prezzi ad arrivare a certi nomi. Con Manolas dietro ha creato una coppia incredibile, la migliore del campionato con Koulibaly. Possono giocare a campo aperto e sfidare gli avversari sull'uno contro uno. Un attaccante di peso lì davanti vorrebbe dire colmare il gap. Icardi sarebbe perfetto".

Sull'Inter

"Nelle poche apparizioni si è vista la mentalità di Conte, soprattutto l'aggressività. Mancano gli interpreti. Manca la coppia d'attacco soprattutto. Godin ora si è anche fermato ed è un colpo importante. Ci sono grandi presupposti ma la macchina al momento fatica a mettersi in moto. Sensi e Barella sono due ottimi acquisti però quando devi andare a giocare per certi obiettivi serve un po' di struttura".