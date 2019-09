A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Napoli (e non solo) è intervenuto l'ex attaccante Claudio Bellucci. Ecco le sue parole:

Sul mercato del Napoli

"C'è Milik, ci sono Llorente, Lozano. Ci vuole la buona gestione di Ancelotti. Farli giocare tutti è impossibile. A volte l'equilibrio va a discapito del risultato. Dovrà essere bravo a motivarli e a coinvolgerli tutti. Troppi gol? Non puoi essere contento, neanche quando vinci".

Sulla prossima giornata di A

"Difficili le sorprese, ma occhio alla Fiorentina. Dovrà iniziare a vincere, a livello motivazionale per la Fiorentina è come un derby. Può essere una partita molto difficile per la Juventus. L'Inter con Conte quest'anno sbaglierà poco. La Roma invece è un cantiere aperto".

Per il quarto posto

"Vedo favorite Atalanta e Lazio, la Roma e il nuovo tecnico devono ancora avere la mentalità giusta".