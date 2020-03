tmwradio Bergomi: "I calciatori hanno personalità e intelligenza, andrebbero ascoltati di più"

Beppe Bergomi, ex giocatore e capitano dell’Inter, è intervenuto durante Stadio Aperto su TMW Radio per commentare la situazione di emergenza che sta vivendo tutta l’Italia. Di seguito alcuni estratti:

I giocatori sono gli ultimi a essere ascoltati, come fa un calciatore a pensare di riprendere gli allenamenti?

“Alcune volte i calciatori vengono bistrattati. Sentivo che El Shaarawy sta facendo solidarietà e beneficenza allo Spallanzani e in Liguria. Tanti calciatori hanno fatto gesti importanti e faccio loro i miei complimenti. Spesso i calciatori sono gli ultimi ad essere ascoltati. I ragazzi di oggi hanno personalità e intelligenza e andrebbero ascoltati di più. Quando penso al mondo del calcio non penso solo alla Serie A, ai giocatori di serie inferiori non può essere tagliato lo stipendio”.

