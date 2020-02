TMW RADIO - Bergonzi: "C'erano i rigori su Milik e Cornelius"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per parlare degli episodi più discussi di giornata in Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex arbitro Mauro Bergonzi.

Come valuti le polemiche sul gol di Vecino?

"Il gol dell'interista e stato visto bene dal Var, come quello annullato al Verona contro la Juventus. In Italia la valutazione del fuorigioco è l'ultimo problema":

Cosa dici della prestazione di Giua in Napoli-Lecce?

"E' un arbitro molto inesperto, ha commesso un errore. Come fai ad avere certezza che sia simulazione con tre giocatori che ti coprono la visuale? Milik accentua, ma rivedendolo al monitor vedi che c'è un contrasto. Io credo che il Var lo ha richiamato, ma lui non è andato. Ha detto che ha visto lui, ma quello è chiaro ed evidente errore, quindi non esiste protocollo, il Var ti deve obbligare ad andare al monitor. Non poteva avere certezza di quello che ha visto, quindi non poteva essere così sicuro di cosa è successo".

Mentre Di Bello in Parma-Lazio?

"E' un caso diverso. Il Var non poteva far cambiare idea. Lui aveva fischiato l'intervento. L'arbitro vede prima l'attaccante che spinge il difensore. Per me era rigore, perché è nettamente inferiore quell'intervento rispetto a quello del difensore. Ma non è chiaro ed evidente errore".

Quale sarà l'evoluzione della Var?

"In futuro si arriverà al challenge, con la possibilità degli allenatori di chiedere di rivedere un episodio al Var. Un po' come capita in altri sport".