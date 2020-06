tmwradio Bergonzi: "Doveri migliore in campo, voto 8 a tutta la squadra arbitrale"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha dato il suo voto all'arbitro Doveri, direttore di gara di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, ai microfoni di TMW Radio: "Doveri il migliore in campo in una gara facilissima con dei ritmi da amichevole, molto bassi, per una gara condita da molti errori tecnici. Non ha fatto altro che stare in mezzo al campo, evitando di intralciare il gioco, senza eccedere nei fischi. È un arbitro esperto, maturo, intelligente, ha diretto con grande maturità una finale strana. Il suo obiettivo l'ha raggiunto e ha fatto fare una bella figura alla sua categoria. Voto 8 a tutta la squadra arbitrale".