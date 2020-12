tmw radio Bergonzi: "Fourneau sembra già un arbitro esperto. Di Bello ha un grande futuro"

vedi letture

Per commentare la giornata dal punto di vista arbitrale a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è intervenuto l'ex fischietto Mauro Bergonzi: "Fourneau in Milan-Parma? Sembra già un arbitro esperto. Piace molto a Rizzoli e così si arbitra in sicurezza. Ha arbitrato in maniera corretta. E' tra i più bravi della Serie A, se lo merita ma deve continuare a crescere. Ma sono anche contento di Di Bello in Genoa-Juventus. E' il nostro miglior arbitro al momento. Ha una sicurezza e padronanza che mi fa ben sperare sul suo futuro".