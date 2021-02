tmw radio Bergonzi: "Genoa-Napoli, alla squadra di Gattuso manca un rigore"

vedi letture

L'ex arbitro Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha parlato degli episodi dubbi dell'ultimo turno di Serie A. "Irrati, buono il rientro in Lazio-Cagliari in una partita non facile. Gli arbitri sono tornati a fischiare di più, ci sono molti più falli. Genoa-Napoli? Qualche dubbio sull'episodio di Scamacca in area con Mario Rui. Forse manca un rigore al Napoli".