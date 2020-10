tmwradio Bergonzi: "Lazio-Atalanta, bene Maresca. Basta faccia a faccia dei giocatori"

Mauro Bergonzi a TMW Radio ha commentato l'arbitraggio di Lazio-Atalanta, finita con il poker dei bergamaschi.

Maresca, il voto della sfida dell'Olimpico?

"Sicuramente più che sufficiente. Non era facile arbitrare questa sfida. E' risultato uno dei più bravi in assoluto lo scorso anno. Ha la fiducia totale di Rizzoli, ci crede molto, visto che lo troviamo sempre nelle partite più importanti. Nel primo tempo è stata una gara nervosa, in particolare dopo il gol dell'1-0, che ha creato qualche polemica. Ma non ho ravvisato nessuna irregolarità nella spinta di Hateboer. Ha ammonito Caicedo quando c'era fallo su di lui, ma è l'unico errore della partita. Non mi piace il modo in cui protestano i giocatori, così vicini. Servirà un intervento del presidente della Federcalcio e dell'Aia. Questi faccia a faccia dei giocatori con gli arbitri ma anche tra i giocatori stessi devono finire. Non vanno bene già in condizioni normali, ma ora più che mai andrebbero evitati".