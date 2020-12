tmw radio Bergonzi: "Psg-Basaksehir, quarto uomo pagherà un conto salato per quella frase"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex arbitro Mauro Bergonzi. Ecco le sue parole su temi del giorno:

Orsato ha detto che è tifoso del Vicenza. I vertici arbitrali sono rimasti sorpresi:

"Non vedo il problema. Quando sei appassionato di calcio, per forza sei simpatizzante per una squadra. Poi lui non può arbitrare il Vicenza per questioni geografiche. L'arbitro è individualista per natura e pensa a fare il meglio".

Un commento su quanto accaduto a Parigi in Champions:

"La superficialità del quarto ufficiale è stata troppo grande ed è giusto che il prezzo che pagherà sia salatissimo. Di sicuro non voleva dire quello che ha detto, sono stati due secondi di follia, nella sua lingua madre non era un'offesa, ma per come è venuta fuori è indifendibile".