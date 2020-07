tmwradio Bergonzi: "Roma-Parma, errore inconcepibile di Fabbri. Gli serve un lungo riposo"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è tornato sull'arbitraggio contestato di Fabbri in Roma-Parma: "Fabbri? Sono amareggiato e deluso da ex arbitro per quello che ho visto. Mette a disagio tutti i suo i colleghi, l'Aia e il designatore, è un errore inconcepibile. Dovrebbe chiedere scusa, non si capiscono le motivazioni. Credo che sarà sospeso, gli serve un riposo lungo".

Mentre sui tanti rigori concessi dopo il lockdown: "Si sono visti errori da parte di tutti, con rigori dati con troppa facilità. Il regolamento sicuramente non aiuta. Ma non è un alibi. Manca attenzione e concentrazione da parte dei fischietti".