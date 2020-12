tmw radio Bergonzi: "Roma-Torino, Abisso sbaglia su Singo. Così ha rovinato la partita"

Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato gli episodi di Roma-Torino: "Il rigore per la Roma ci sta, c'è un secondo tocco sul polpaccio che è decisivo. Il gol di Henrikh Mkhitaryan potevano rivederlo, perché Belotti ha preso un bel colpo. Mi arrabbio invece quando vedo un giocatore come Singo espulso dopo pochi minuti per un fallo del genere. Non è stata una scelta felice quella di Abisso, peccato perché ogni tanto inciampa in queste cose che non sono da arbitro internazionale. Non puoi rovinare la partita in quel modo".