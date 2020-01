TMW RADIO - Bianchi: "Col Milan voglio rivedere lo spirito Toro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore Rolando Bianchi ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, di Torino e non solo. Ecco le sue parole:

Ultima chiamata per Mazzarri quella in Coppa Italia?

"Ho fiducia nel mister, ma il 7-0 pesa molto. Ci sono stati errori dei singoli che non si possono accettare. Stasera sarà una partita difficilissima, perché il Milan viene da un momento felice. Spero di rivedere lo spirito Toro. Qualcosa in più devono dare".

Che ne pensi del momento Juventus?

"Il gioco di Sarri è difficile da applicare a questi giocatori. Sono campioni che hanno una loro visione di gioco e fanno fatica a recepire certi schemi, perché hanno vinto con altri metodi. Qualche problema in termini di gestione c'è stato. Sarri ha un modo particolare di giocare, arri a volte vuole cose che sono diverse da quelle a cui sono abituati di fare. Quando gli cambi certi equilibri, a volte non hai il risultato che vuoi vedere".

L'allenatore può dire quelle cose sul mancato rigore?

"E' una caduta di stile. A livello di immagine non si sposa al 100% con quello che è la Juventus. ha un'idea di calcio poi difficile da praticare .Deve migliorare, soprattutto in certi frangenti. Fai parte di un club importante e devi essere equilibrato quando vai fare le interviste".