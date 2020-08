tmwradio Bianchi: "Juve, Sarri non ha inciso. Atalanta-Psg sarà emozionante"

L'ex attaccante Rolando Bianchi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così le notizie del giorno.

Come commentare l'esperienza di Sarri alla Juve? Ci sono colpe della società?

"La Juve voleva cambiare tipologia e filosofia di gioco ma Sarri non è riuscito a incidere sui giocatori, che hanno continuato a fare il loro gioco. Questa è la sconfitta più grande di Sarri. Il suo gioco non si è mai visto. E' un allenatore particolare lui impone il suo gioco al calciatore e farlo a dei campioni non è possibile. Qui la scelta non l'ha fatta Agnelli, ma gli altri dirigenti. Si è fatta una scelta troppo forzata. Sarri aveva l'idea di farlo giocare punta Ronaldo. Questo vuol dire lasciare qualcuno in panchina e in questa maniera si è creato un problema. Si capiva che qualcosa non potesse andar bene. L'Inter non ha la stessa qualità della Juve, poteva competere ma non so fino a che punto".

Atalanta-Psg, cosa si aspetta stasera?

"Sarà una bellissima partita, l'Atalanta giocherà come sempre, con il suo modulo offensivo e sarà una partita dalle grandi emozioni. Ho una grande stima per Gasperini e per la società, perché negli anni continua a crescere. E' una società organizzata e deve essere un modello per tante in Italia".