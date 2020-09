tmwradio Bianchi: "Torino, Giampaolo deve saper cambiare. 4-2-3-1 modulo ideale"

vedi letture

L'ex attaccante Rolando Bianchi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le ultime news riguardanti il Torino.

Belotti troppo solo lì davanti?

"I due centrali difensivi hanno dei limiti tattici, di lettura della giocata. A centrocampo ho visto tre giocatori in difficoltà tecnica e tattica, con il modulo a te fanno fatica. Il trequartista che c'è non è adatto a quel ruolo. Vedrei bene questa squadra con un 4-2-3-1, così risolveresti il problema Belotti e non solo".

I tifosi mettono nel mirino il mercato. Ma c'è chi discute anche Giampaolo:

"L'allenatore deve essere aiutato ma deve anche aiutarsi da solo. Vedo troppi allenatori fissati su una solo tipologia di gioco ed è sbagliato. Bisogna essere elastici e adattarsi ai giocatori che si hanno. Per me è un tecnico eccezionale, ma deve migliorare in questo. Mi preoccupa perché è un tecnico troppo rigido. Non si può pretendere che tutti i giocatori richiesti vengano presi. Bisogna essere capaci a far rendere i giocatori che si hanno".