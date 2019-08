TMW RADIO - Bianchi: "Torino, peccato ma Wolves più forti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante Rolando Bianchi è intervenuto durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Torino e non solo.

Sul Torino

"E' stato un peccato l'uscita dall'EL. Effettivamente i Wolves hanno giocato un'ottima partita. Hanno sempre dimostrato qualcosa di più a livello qualitativo. Ci credevo, ma alla fine il divario era abbastanza importante".

Sul mercato del Toro

"Quando ti giochi la qualificazione, che può essere importante per tutto l'ambiente, qualche acquisto lo devi fare. L'ambiente granata ha bisogno di giocare le coppe e di trovarsi ad un livello superiore. Per essere sempre nelle prime sette-otto bisogna investire, per cercare di alzare il livello della propria rosa".

Sui sorteggi di Champions

"Sono un ammiratore di Conte per come imposta le sue squadre. Qualcosa deve ancora fare, ma se la può giocare. Ho visto una squadra tonica e aggressiva comunque. La mentalità che sta dando ai giocatori è importante, e la squadra se la porterà avanti tutto l'anno. Juventus? E' un girone alla portata però rispetto all'Inter è indietro dal punto di vista del gioco. Ho visto alcuni giocatori disorientati. Napoli? Sorteggio buono ma non c'è nulla di scontato in Champions. Servirà sempre grande concentrazione, per non prendere sottogamba l'impegno".