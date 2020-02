TMW RADIO - Bianchi: "Toro, squadra arrendevole e senza continuità"

© foto di Federico De Luca

A dire la sua sul momento del Torino è stato in diretta ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex attaccante Rolando Bianchi.

Che ne pensi della scelta di Longo?

"E' una decisione ponderata. Purtroppo la situazione non è andata per il meglio. Le sconfitte erano state pesanti non tanto per il punteggio ma per lo spirito combattivo che non c'è stato. E' sembrata troppo arrendevole la squadra. E' dall'inizio dell'anno che il Torino va a corrente alternata, è mancata la continuità e questi ultimi risultati hanno portato al'esonero di Mazzarri".

Cosa è successo secondo te?

"La colpa non è solo del tecnico, ma di una serie di cose. Magari una costruzione di squadra che non è stata buona, con giocatori che non erano adatti al modulo del mister e lui che non si è adattato alle loro caratteristiche".

Longo vuole ripartire dal senso di appartenenza:

"Fa bene a cercare la mentalità da Toro Moreno, perché è mancata nelle ultime partite. Non avevo mai visto una mancanza di cattiveria come nelle ultime giornate. Si può perdere ma con un altro atteggiamento".