TMW RADIO - Birindelli: "Juve, Sarri deve vincere e non fare bel gioco"

Per parlare di Juventus e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto un ex come Alessandro Birindelli.

Sulla difesa dei bianconeri

"Sono due giocatori diversi Demiral e De Ligt, uno preferisce difendersi anche nell'uno contro uno. De Ligt è un ragazzo giovanissimo che si è trovato in un campionato nuovo e deve interpretare la fase difensiva in un altro modo. Se accanto avesse avuto Chiellini, avrebbe avuto più sicurezza. Partita dopo partita, stava migliorando. ma bisogna dargli del tempo".

Sul gioco di Sarri

"Alla Juve siamo abituati a non accontentarci neanche quando le cose vanno bene, basti vedere al periodo di Allegri. Gli si chiede di migliorare. Sarri ha un obiettivo, poi il bel gioco viene dopo. La società gli chiede di arrivare fino in fondo e vincere. Poi se viene con il bel gioco, ben venga. Iniziare un progetto e portare un risultato non è facile. Il gioco di Sarri a Torino non lo vedremo mai, perché questi giocatori hanno caratteristiche completamente diverse da quelli che aveva a Napoli".

Sulla stagione

"Agnelli dà molto spazio all'area tecnica. Ha molta fiducia nei suoi uomini. Se Sarri a fine anno non vince il campionato e non arriva in fondo in Coppa Campioni ,ci sarà una valutazione anche per l'operato di Nedved e Paratici. io spero che non si arrivi mai a questo punto, ma funziona così alla Juve. Certo che quest'anno non semplice vincere lo scudetto".