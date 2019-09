TMW RADIO - Bonetti: "Samp, troppe pressioni sulla società"

L'ex calciatore, tra le altre della Sampdoria, Dario Bonetti, ha detto la sua sulla situazione in casa blucerchiata a TMW Radio, durante Maracanà.

Sulle ultime vicende legate al presidente Ferrero

"Quanto si ripercuote sulla squadra? Difficile dirlo. C'è stato rinnovamento tecnico, ma credo che possa influire poco. Quando si parla di trattative per un cambio di proprietà, i giocatori sono coinvolti relativamente. Pensa influisca molto il fatto che la Samp non abbia avuto risultati positivi e non esprima le sue qualità. Questo è preoccupante. Contestazione? Ci può stare, ma non a questi livelli. Noi giocatori siamo dei privilegiati. Essere sotto pressione è normale. Se non la reggi, non fai questo mestiere. La trattativa? Va avanti da tempo, hanno messo giustamente dei paletti. Ferrero? Ha fatto un buon lavoro, ha creato un buono staff di lavoro. Non vedo il motivo per mettere tutte queste pressioni. Se la piazza lascerà tranquillo il nuovo gruppo, arriverà in fondo".

Su Di Francesco

"Assurdo metterlo in discussione dopo tre giornate. Ha fatto bene a Roma, bisogna dargli tempo per lavorare. Se è stato preso è perchè ci credono".