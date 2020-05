tmwradio Bonocore (prep. atletico): "Ripresa Serie A, la fretta può portare a infortuni"

Giovanni Bonocore, preparatore atletico e personal trainer tra gli altri di Alex Del Piero e Giuseppe Rossi, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, della ripresa del campionato e degli allenamenti.

Ieri la ripresa dell'attività dei giocatori. Quanto tempo ci vorrà per ritrovare la condizione?

"E' stata una inattività particolare, da non paragonare a quella che si fa in vacanza. E' stata una vacanza forzata in casa, sicuramente si è lavorato lo stesso ma un po' ha inciso a livello fisico. Ogni calciatore, spero, abbia approfittato per mettere a posto il proprio corpo".

Si può lavorare per prevenire gli infortuni?

"Bisogna stare attenti, fare le cose in fretta può portare al rischio di farsi male. Il preparatore atletico non deve forsare troppo, perché ci sarà poco tempo per prepararsi per queste ultime partite. L'importante è che questi due mesi di inattività non siano stati buttati via e si sia fatto quello che si doveva fare da parte del professionista. Con alcune settimane e un lavoro di buon giudizio, si può prevenire il rischio infortuni".

Quanto può mancare la corsa in strada?

"Ci si è dovuti arrangiare con bici e tapis roulant. La bici non è adatta al calciatore però. Il tapis roulant può darti una mano per farti avere una sufficiente condizione fisica. Se il calciatore ha fatto un buon lavoro neuro-muscolare, potrà avere una preparazione buona in cui trovare una condizione fisica accettabile".

Cosa inciderà di più nella ripresa?

"Sarà importante tra una partita e l'altra sviluppare tutti i metodi per far recuperare un giocatore. Saranno avvantaggiate le squadre che potranno fare maggior turnover e coloro che riusciranno a far digerire meglio le fatiche di una partita".