TMW RADIO - Bordon: "Buffon e Peruzzi allo stesso livello"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Ivano Bordon è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di portieri italiani.

Cosa pensi della classifica dei portieri italiani di Operazione Nostalgia?

"Io avrei messo Zenga, Peruzzi e Pagliuca. E non Pagliuca in prima posizione. Altrimenti Marchegiani potrebbe stare vicino al podio. Sono tutti portieri che meritano questa posizione".

Chi si avvicinava di più a te?

"Ricordo che ho preso molto da Lido Vieri. Zenga è stato con me un anno e poi. Forse lui mi assomigliava ma anche Marchegiani, che in mezzo ai pali aveva qualche cosa di me".

Cosa pensi di Buffon?

"Ho avuto la fortuna di allenare sia lui che Peruzzi. In tanti mi hanno chiesto chi era più forte, ma lo sono entrambi. Hanno caratteristiche diverse, ma come portieri e ragazzi sono sullo stesso livello".

Cosa consiglieresti a Buffon?

"Se si sente e ha ancora la voglia e sa che può competere a certi livelli, deve continuare. L'importante è che capisca quando è giunto il momento di lasciare, per non fare delle figure che non sono alla sua altezza".

In Serie A attualmente chi sono i portieri più forti?

"Donnarumma, Gollini e Sirigu. Meret lo considero un buonissimo portiere, ma gli altri stanno facendo un ottimo campionato".