TMW RADIO - Bordon: "Handanovic? L'Inter è cresciuta grazie a lui"

© foto di Federico De Luca

Il portiere campione del mondo nel 1982 interviene a TMW Radio, all’interno della trasmissione “Stadio Aperto” per parlare dei suoi ricordi sul derby di Milano e dei portieri italiani in ottica Nazionale.

Quando senti nominare derby della “Madonnina” cosa ti viene in mente?

“Mi viene in mente il mio esordio tra i pali con la maglia dell’Inter nel 1970. Perdemmo 3-0 e il giorno dopo venne esonerato l’allenatore. Sulla panchina poi arrivò Giovanni Invernizzi e vincemmo il campionato. È un ricordo dolce-amaro”.

Hai avuto l’impressione che, con la fascia al braccio, il rendimento di Samir Handanovic sia migliorato?

“È un portiere molto bravo, uno che ti porta diversi punti a casa in campionato. La fascia lo responsabilizza essendo già da tempo una colonna portante dell’Inter. L’Inter è cresciuta anche grazie a lui e può giocarsi lo scudetto con la Juventus fino all’ultima giornata”.

La Juventus può vincere la Champions League?

“Penso che la Juve abbia la squadra per poter arrivare fino alla fine, poi vincere la finale non è mai facile. Spero che Buffon possa alzare questa splendida coppa”.

Come ha fatto Buffon ad arrivare a questo livello a 42 anni?

“Lui mantiene la sua forza mentale anche a questa età, se sente di poter andare ancora avanti ad alto livello può sicuramente continuare a farlo. Gigi ha delle qualità innate, fa tutto con naturalezza, non sembra mai nervoso neanche nelle partite importanti. È un perfezionista e questo lo ha portato a migliorare sempre nel corso degli anni”.

Chi è il tuo portiere preferito in ottica nazionale?

“Ci sono diversi portieri italiani che vedo molto bene. Non sarà facile trovare un portiere all’altezza di Buffon ma per sostituirlo ci sono molti portieri di grande talento, siamo in buone mani”.

Per Euro 2020 si può tornare a sognare?

“Si, nelle partite di qualificazioni la squadra di Mancini ha fatto vedere grandi cose. È una Nazionale giovane e di talento, possono fare grandi cose”.