tmw radio Braglia: "Calcio in crisi? Cifre esagerate per gli ingaggi, serve umiltà"

vedi letture

Per parlare della situazione del calcio italiano a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

Numeri preoccupanti in tutti i campionati. Cosa accadrà?

"Ai miei tempi gli ingaggi erano ben altri. Si deve trovare una linea comune in merito agli ingaggi, perché la maggior parte dei costi delle società dipendono da questi. Con il Covid è peggiorata la situazione dal punto di vista gestionale. Qualcosa però si è sbagliato anche in passato. Chiedere l'intervento pubblico ora non so se sia corretto".

Stipendi quindi nel mirino:

"Ci vuole un po' di sana umiltà, guardando la crisi globale. Il calcio professionistico è un'élite rispetto al resto della popolazione. Il dislivello c'è sempre stato ma mai a questi livelli. Prima c'era un po' più di pudore nel calcio, anche per la questione ingaggi. Adesso stiamo toccando cifre incredibili, soprattutto in relazione al momento attuale".

Sarebbe fattibile arrivare a un salary-cap? O una sorta di auto-tassazione?

"Non è semplice attuarlo. E poi difficile far capire la situazione a calciatori stranieri che poi tornano in patria percependo gli stipendi per giocare qui".