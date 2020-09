tmwradio Braglia: "Campionato anomalo, per ora Inter davanti alla Juventus"

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato delle notizie del giorno. Ecco le sue parole:

L'Inter si è avvicinata alla Juve?

"Sì perché il mercato non è ancora concluso. Gli unici ad avere soldi da investire in questo momento particolare sono i nerazzurri".

Che campionato sarà?

"Sarà un campionato anomalo come lo scorso. Anche dal punto di vista fisico, perché è un accumulo di quanto visto la scorsa stagione. Ci sarà mancanza di freschezza atletica, visto lo sforzo fisico per chiudere il campionato scorso".

Pirlo chiede un bomber. Quale quello ideale?

"Quando non hai i soldi, soprattutto in un periodo come questo, devi andare a coltivare i tuoi giovani, E' inutile andare a spendere soldi per portare ultratrentenni. Suarez è il nome giusto però se vuoi tornare a vincere in Europa".

Serie A, quali le probabili primi quattro al momento?

"Inter, Juventus, Napoli, Milan. Il bomber sarà Ronaldo, mentre l'allenatore che rischia subito è Maran".