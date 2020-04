tmwradio Braglia: "Il calcio vuole terminare la stagione, ma non sa come"

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato degli argomenti del momento nel corso di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

La Uefa ha chiesto un piano di ripresa entro il 27 maggio:

"La Uefa ha dato la propria tabella. Ora vedremo, ma c'è la volontà chiara di concludere i campionati. Il problema di fondo però rimane che sappiamo che si deve finire, ma non come".

Tu riprenderesti a giocare?

"Al momento ci sono altre proprietà. Credo che l'attività calcio debba essere ridimensionata, anche se comprendo che è una delle aziende cpiù importanti del Paese. A livello statale non abbiamo modo di far fronte a certe esigenze. Il calcio è un'azienda onerosa per i presidenti. Ci dovrebbe essere un ridimensionamento tale che permetta in futuro comunque il perseguimento dell'attività. Spero si possa riprendere, ma ci devono essere tutte le componenti igienico-sanitarie che permettano la ripresa".