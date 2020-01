TMW RADIO - Braglia: "Juve, allarme difesa fragile per la Champions"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento.

Che messaggio ha mandato la Juve battendo la Roma in Coppa Italia?

"Nel campionato la Juve è la padrona, non si vincono tanti campionati consecutivi se non si hanno dei valori, soprattutto societari, oltre che tecnici. Manca ancora qualcosa per vincere in Europa. Rispetto a prima, la Juve prende più gol. E in Champions devi essere migliore in fase difensiva. Ultimamente dietro ha subìto troppo, qualche scricchiolìo si intravede. Vedremo a marzo come sarà la situazione fisica. Abbiamo visto lo scorso anno come andò con l'Ajax, che passò anche per la forma fisica migliore".

Ci sono troppo spesso cali di concentrazione nella Juve?

"Gli equilibri in Champions sono labili. Se in campionato ti può andare bene, in Champions le partite sono aperte fino alla fine. Al minimo errore ti puniscono e non puoi permetterti cali. E poi mi chiedo: quanti anni è che una squadra italiana non fa la finale di Champions? Non sembra che come forma fisica le squadre italiane arrivano sempre in semifinale e sono nettamente indietro rispetto alle avversarie?".

Colpa del campionato mediocre?

"Sono d'accordo, ma ho la mia idea. Si guarda di più in fase di preparazione al budget societario con amichevoli inutili che alla preparazione vera e propria".