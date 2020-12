tmw radio Braglia: "Juve, caduta di stile di Paratici e Nedved. Torino, classifica bugiarda"

I temi del momento sono stati commentati in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dall'ex portiere Simone Braglia.

Come valuta il momento del Torino?

"La situazione è simile a quella di altre squadre. Qualitativamente non merita la classifica attuale. Nella stessa situazione ci sono Genoa e Fiorentina. La colpa va data alla non tranquillità all'interno delle società. Come mai poi Sirigu sta andando in questa maniera? E' il secondo portiere della Nazionale, perché non è così sereno come gli anni scorsi?".

Juve, inibiti Nedved e Paratici per quanto successo nel derby di Torino:

"Non capisco questo momento di nervosismo. Per me è una perdita di stile grave. Ci sono modi e modi per potersi lamentare e discutere una decisione arbitrale. Bisognerebbe tornare ad un calcio che non esasperi più gli animi".

Inter, Eriksen potrebbe avere di nuovo una chance:

"E' un professionista e andrà in campo il danese. Credo che però il discorso da fare sia che non deve essere il direttore sportivo a scegliere i giocatori ma un allenatore. I giocatori non vanno imposti al tecnico, altrimenti rischi che non vengano presi in considerazione, come successo con Eriksen".