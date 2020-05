tmwradio Braglia: "Lautaro e Lukaku come Aguilera e Skuhravy al Genoa"

vedi letture

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato dell'Inter in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Inter, sfuma Mertens. Quali sono gli obiettivi ora?

"Per Lautaro, più che contropartite tecniche, mira ad un cash in denaro. L'Inter sicuramente punta ad inserirsi costantemente nella corsa scudetto. Conte ha cominciato bene. E' una delle più papabili antagoniste della Juve per i prossimi anni".

Correa come Lautaro?

"Paragone che non è fattibile. Il laziale è un ottimo giocatore ma non alla pari dell'argentino. Lautaro e Lukaku sono come Aguilera e Skuhravy al Genoa".

C'è chi vorrebbe cambiare già Conte con un tecnico migliore:

"Non diciamo eresie".